Весенний лучик позитива: свежая порция утренних анекдотов

- Разве можно мерить счастье в собаках и котах?

- А в чем еще его мерить?

- В деньгах!

- Ну как-то глупо гладить по вечерам деньги...

Хочу продать старый ноутбук, ищу на нем сайты, где скупают старые ноутбуки. Это как если бы я у своего сына спрашивал, не знает ли он где поблизости находится детдом...

- Алло, служба знакомств?

- Да.

- Вы мне не поможете? Я ищу красивую блондинку, без болезней, умеющую молчать и безотказную в сексе.

- Есть такая. Насос брать будете?

Муравьи уходят на охоту и оставляют одного муровья охранять муравейник. Через какое-то время приходят и видят: муравейник разрушен, муравей стоит на костылях весь побитый. У него спрашивают:

- Что случилось?

- Да медведь шел и наступил.

- Но ты ему хоть как-то отомстил?

- Конечно! Пошел и насрал посреди берлоги!

Мужик на операционном столе:

- Доктор, а вы не забыли про наркоз?

- Наркоз? Зачем тебе наркоз? Увидишь, что я c тобой делаю - сам отключишься.