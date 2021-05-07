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Пятница, 07.05.2021
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Весенний лучик позитива: свежая порция утренних анекдотов

Весенний лучик позитива: свежая порция утренних анекдотов
06:00 Сегодня Телеграф

- Разве можно мерить счастье в собаках и котах?

- А в чем еще его мерить?

- В деньгах!

- Ну как-то глупо гладить по вечерам деньги...

Хочу продать старый ноутбук, ищу на нем сайты, где скупают старые ноутбуки. Это как если бы я у своего сына спрашивал, не знает ли он где поблизости находится детдом...

- Алло, служба знакомств?

- Да.

- Вы мне не поможете? Я ищу красивую блондинку, без болезней, умеющую молчать и безотказную в сексе.

- Есть такая. Насос брать будете?

Муравьи уходят на охоту и оставляют одного муровья охранять муравейник. Через какое-то время приходят и видят: муравейник разрушен, муравей стоит на костылях весь побитый. У него спрашивают:

- Что случилось?

- Да медведь шел и наступил.

- Но ты ему хоть как-то отомстил?

- Конечно! Пошел и насрал посреди берлоги!

Большая порция смеха: вечерние анекдоты

Мужик на операционном столе:

- Доктор, а вы не забыли про наркоз?

- Наркоз? Зачем тебе наркоз? Увидишь, что я c тобой делаю - сам отключишься.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 205

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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