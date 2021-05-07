Весенний лучик позитива: свежая порция утренних анекдотов

- Разве можно мерить счастье в собаках и котах?
- А в чем еще его мерить?
- В деньгах!
- Ну как-то глупо гладить по вечерам деньги...
Хочу продать старый ноутбук, ищу на нем сайты, где скупают старые ноутбуки. Это как если бы я у своего сына спрашивал, не знает ли он где поблизости находится детдом...
- Алло, служба знакомств?
- Да.
- Вы мне не поможете? Я ищу красивую блондинку, без болезней, умеющую молчать и безотказную в сексе.
- Есть такая. Насос брать будете?
Муравьи уходят на охоту и оставляют одного муровья охранять муравейник. Через какое-то время приходят и видят: муравейник разрушен, муравей стоит на костылях весь побитый. У него спрашивают:
- Что случилось?
- Да медведь шел и наступил.
- Но ты ему хоть как-то отомстил?
- Конечно! Пошел и насрал посреди берлоги!
Мужик на операционном столе:
- Доктор, а вы не забыли про наркоз?
- Наркоз? Зачем тебе наркоз? Увидишь, что я c тобой делаю - сам отключишься.