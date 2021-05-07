Устал на работе - отвлекись на анекдоте: шутки на день

Мало кто знает, но владелец Гугла при любом запросе в интернете постоянно видит контекстную рекламу о необходимости повышения зарплат отделам разработки и маркетинга.
Школьное сочинение десятилетнего мальчика о своем отце: "Мой папа может взобраться на самую высокую гору, переплыть самое широкое море и победить самого свирепого тигра. Мой папа может все! Но у него на это не хватает времени, потому что он должен помогать маме вытирать посуду".
Две дамы беседуют о замужестве.
- Мне кажется, - говорит одна, - что замужество напоминает мираж в пустыне: с дворцами, пальмами и верблюдами. Потом исчезает дворец, за ним пальмы, и наконец остаешься с одним верблюдом.
Жена говорит мужу.
- Ты в постели намного лучше соседа.
Муж:
- Что?
Жена, испуганно:
- Да это мы с соседкой просто мужей обсуждали...
Муж:
- Вот, соседка, заложила, дура...
Оптимизм.
- А меня гаишники прав лишили.
- И чего ты такой довольный?
- Ну, когда кровь на анализ брали с алкоголем конечно был перебор, зато сахар в крови в норме...