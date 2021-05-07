Порция заразного смеха: уморительные вечерние анекдоты

Постоянной неудачей завершались попытки провести инвентаризацию овец на ферме. Пересчитав скот примерно до половины стада, комиссия каждый раз засыпала.

- Доктор, каковы мои шансы?

- Знаете, я делаю эту операцию 24 раз...

- Вы меня успокоили.

- Да, хоть один раз у меня должно же получиться!

- Мой кот сегодня забрался в моток сетевого кабеля и полдня просидел там с важным видом.

- Он, наверное, думает, что это и называется "сидеть в Интернете".

- Дед и Бабка, ваш Колобок у нас в заложниках. Если вы не внесете выкуп, мы каждый день будем отрезать ему по... Ммм... Я перезвоню.

Сын возвращается со школы, папа:

- Как успехи в школе, сын?

- Хорошо, пап! Сегодня по результатам годовых контрольных продлил контракт с пятым классом еще на год!