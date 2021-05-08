Утренний заряд позитива гарантирован: новые анекдоты

- А где у вас начальник отдела?
- Обедает, наверное.
- А давно он ушел на обед?
- Он сегодня вообще на работу не приходил...
- Думаю, может новый холодильник купить?
- А со старым чего? Сломался?!
- Да некуда магнитики вешать...
Два строителя проверяют звукоизоляцию стен только что построенного дома:
- Вася, ты меня слышишь?
- Не ори, я тебя вижу...
Семья покупает квартиру и спрашивает:
- Скажите, а звукоизоляция здесь хорошая?
- Очень хорошая! Прошлого хозяина пристрелили, никто и не услышал.
- Доброе утро, любимый!
- Доброе утро, березонька моя!
- Какой ты ласковый! А почему "березонька"?
- Потому что в постели как полено!