Утренний заряд позитива гарантирован: новые анекдоты

- А где у вас начальник отдела?

- Обедает, наверное.

- А давно он ушел на обед?

- Он сегодня вообще на работу не приходил...

- Думаю, может новый холодильник купить?

- А со старым чего? Сломался?!

- Да некуда магнитики вешать...

Два строителя проверяют звукоизоляцию стен только что построенного дома:

- Вася, ты меня слышишь?

- Не ори, я тебя вижу...

Семья покупает квартиру и спрашивает:

- Скажите, а звукоизоляция здесь хорошая?

- Очень хорошая! Прошлого хозяина пристрелили, никто и не услышал.

- Доброе утро, любимый!

- Доброе утро, березонька моя!

- Какой ты ласковый! А почему "березонька"?

- Потому что в постели как полено!