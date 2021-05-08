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Суббота, 08.05.2021
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Утренний заряд позитива гарантирован: новые анекдоты
06:00 Сегодня Телеграф

- А где у вас начальник отдела?

- Обедает, наверное.

- А давно он ушел на обед?

- Он сегодня вообще на работу не приходил...

- Думаю, может новый холодильник купить?

- А со старым чего? Сломался?!

- Да некуда магнитики вешать...

Два строителя проверяют звукоизоляцию стен только что построенного дома:

- Вася, ты меня слышишь?

- Не ори, я тебя вижу...

Семья покупает квартиру и спрашивает:

- Скажите, а звукоизоляция здесь хорошая?

- Очень хорошая! Прошлого хозяина пристрелили, никто и не услышал.

Порция заразного смеха: уморительные вечерние анекдоты

- Доброе утро, любимый!

- Доброе утро, березонька моя!

- Какой ты ласковый! А почему "березонька"?

- Потому что в постели как полено!

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 186

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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