Конец плохому настроению: подборка прикольных анекдотов

В магазине молодежь купила одну бутылку пива (на троих), она оказалась с невинтовой крышкой. Устроили консилиум, как это вообще открыть. Кому мы оставляем этот мир? Они же вымрут.

Когда он сделал предложение своей девушке, та упала в обморок от счастья… А когда очнулась, ответила, что подумает.

Постоянно проскакивают новости про то, что у безработных воруют огромные суммы и угоняют дорогие машины. Вот и я стал безработным – ни денег тебе, ни дорогих машин… Что я делаю не так?

Чем старше я становлюсь, тем аккуратнее чихаю, чтобы ничего не отвалилось и не посыпалось.

– Изя, вы слышали, в армии Сан-Марино служит всего 80 человек.

– И шо с того?

– При желании их может захватить любая еврейская свадьба.

– Ну и кому нужны эти лишние 80 ртов на еврейской свадьбе?