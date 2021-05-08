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Суббота, 08.05.2021
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Конец плохому настроению: подборка прикольных анекдотов

Конец плохому настроению: подборка прикольных анекдотов
Обновлено 11:11 Сегодня Телеграф

В магазине молодежь купила одну бутылку пива (на троих), она оказалась с невинтовой крышкой. Устроили консилиум, как это вообще открыть. Кому мы оставляем этот мир? Они же вымрут.

Когда он сделал предложение своей девушке, та упала в обморок от счастья… А когда очнулась, ответила, что подумает.

Постоянно проскакивают новости про то, что у безработных воруют огромные суммы и угоняют дорогие машины. Вот и я стал безработным – ни денег тебе, ни дорогих машин… Что я делаю не так?

Чем старше я становлюсь, тем аккуратнее чихаю, чтобы ничего не отвалилось и не посыпалось.

Утренний заряд позитива гарантирован: новые анекдоты

– Изя, вы слышали, в армии Сан-Марино служит всего 80 человек.

– И шо с того?

– При желании их может захватить любая еврейская свадьба.

– Ну и кому нужны эти лишние 80 ртов на еврейской свадьбе?

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 507

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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