Если сказать:” В твоём возрасте пора бы уже поумнеть!”, мужчина обидится за намёк на глупость, женщина – за намек на возраст.

Когда греки разгромили еврейский храм, они разбили бутылки с ритуальным маслом, и его осталось только на один день. Но Господь сотворил чудо, и малое количество масла горело целых восемь дней. С тех пор, в память об этом событии, в байте восемь бит.

Дания отказалась от использования вакцины Johnson & Johnson, чтобы не оскорблять чувства перхоти.

Пытка водой заключается в том, что человека привязывают к стулу и включают воду. В итоге он медленно сходит с ума от понимания какой счет ему придет за коммуналку.

– Папа, а ты когда делал маме предложение, она тебе говорила “я подумаю”?

– Первое время да.

– А потом?

– А потом, после задержки, так шутил уже я.