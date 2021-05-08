Скачать
Суббота, 08.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Путин может пойти на уступки Байдену ради "Северного потока-2": чего ждать Украине
Путин может пойти на уступки Байдену ради "Северного потока-2": чего ждать Украине
Гендиректор Concorde Capital Игорь Мазепа: "Украинцы имеют деньги и желание инвестировать, но у них нет рабочих инструментов"
Гендиректор Concorde Capital Игорь Мазепа: "Украинцы имеют деньги и желание инвестировать, но у них нет рабочих инструментов"
"Никогда снова": Зеленский записал обращение ко Дню памяти и примирения (видео)
"Никогда снова": Зеленский записал обращение ко Дню памяти и примирения (видео)
Московский ресторан отличился представлением к 9 Мая: "Совсем у народа крыша едет"
Московский ресторан отличился представлением к 9 Мая: "Совсем у народа крыша едет"

Самое время улыбнуться: подборка веселых анекдотов на вечер

Самое время улыбнуться: подборка веселых анекдотов на вечер
Обновлено 17:02 Сегодня Телеграф

Если сказать:” В твоём возрасте пора бы уже поумнеть!”, мужчина обидится за намёк на глупость, женщина – за намек на возраст. 

Когда греки разгромили еврейский храм, они разбили бутылки с ритуальным маслом, и его осталось только на один день. Но Господь сотворил чудо, и малое количество масла горело целых восемь дней. С тех пор, в память об этом событии, в байте восемь бит.

Дания отказалась от использования вакцины Johnson & Johnson, чтобы не оскорблять чувства перхоти.

Пытка водой заключается в том, что человека привязывают к стулу и включают воду. В итоге он медленно сходит с ума от понимания какой счет ему придет за коммуналку.

Конец плохому настроению: подборка прикольных анекдотов

– Папа, а ты когда делал маме предложение, она тебе говорила “я подумаю”?

– Первое время да.

– А потом?

– А потом, после задержки, так шутил уже я.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 197

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Оскорбившая украинцев фанатка Басты из Киева объявила себя патриоткой: новое видео
02 "Ты навсегда останешься в моей памяти": Слава Каминская рассказала о горе в ее семье
03 Пришло время для летального оружия: Кравчук дал прогноз по итогам встречи Зеленского с Блинкеном
04 В Украине ожидается очередное увеличение пенсий и пенсионного возраста: что изменится (инфографика)
05 Никто не заставит: российский ветеран удивил заявлением о войне против Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Байден ищет компромисс с Путиным, жертвой может стать Украина
Байден ищет компромисс с Путиным, жертвой может стать Украина
В госпитале скончался боец ВСУ, которого ранили возле Зайцево в конце апреля
В госпитале скончался боец ВСУ, которого ранили возле Зайцево в конце апреля
В Одессе накрыли провокаторов, готовивших картинку для росСМИ
В Одессе накрыли провокаторов, готовивших картинку для росСМИ
Военные показали фото новых трофеев, добытых на Донбассе за последнее время
Военные показали фото новых трофеев, добытых на Донбассе за последнее время
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь