Озарите мир улыбкой в это утро: свежие шуточки

Он был настолько несчастен, что частенько, будучи в депресняке, думал, что напрасно когда-то не уступил свое место другому сперматозоиду.
- Ну как тебе тест?
- Да ничего, вроде неплохо.
- А та вторая страница была тяжелая, правда?
- Вторая страница?!
Если девушка написала в фейсбуке: "Я сйчас задараю на пляжр в Ницше", значит по дороге на работу маршрутку сильно трясло.
Если долго смотреть кошке в глаза, она таки растерзает вашу совесть и заставит снова накормить себя.
Первое правило мужчины: стирай носки и сообщения.