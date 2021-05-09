Озарите мир улыбкой в это утро: свежие шуточки

Он был настолько несчастен, что частенько, будучи в депресняке, думал, что напрасно когда-то не уступил свое место другому сперматозоиду.

- Ну как тебе тест?

- Да ничего, вроде неплохо.

- А та вторая страница была тяжелая, правда?

- Вторая страница?!

Если девушка написала в фейсбуке: "Я сйчас задараю на пляжр в Ницше", значит по дороге на работу маршрутку сильно трясло.

Если долго смотреть кошке в глаза, она таки растерзает вашу совесть и заставит снова накормить себя.

Первое правило мужчины: стирай носки и сообщения.