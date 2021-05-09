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Воскресенье, 09.05.2021
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Сохраняйте позитив: подборка уморительных анекдотов на день

Сохраняйте позитив: подборка уморительных анекдотов на день
Обновлено 11:03 Сегодня Телеграф

Переполненный троллейбус, на остановке все едва едва залезают в него, последняя - бабушка с огромным рюкзаком на плечах. И вот вроде уже влезла на ступеньку, но рюкзак перевесил назад. Она выпадает из троллейбуса на асфальт. Рядом на остановке стоит мужчина.

- Что, бабка, не раскрылся твой парашют?!

- Папа, курить вредно?

- Да сынок, вредно.

- Пап, а ты куришь?

- Увы, курю, сынок.

- Пап, ты - дурак?

Приходит ангел смерти к мужику ночью и говорит:

- Я пришел забрать твою душу!

Тот будит жену и говорит:

- Душенька моя, вставай, за тобой пришли.

Идти за человеком внимательным безопаснее, чем за человеком с хорошей реакцией, потому что первый обходит грабли, а второй, наступив на них, успевает от них увернуться...

Озарите мир улыбкой в это утро: свежие шуточки

- Жил один и постоянно жрал эти хреновы макароны!

- А теперь, когда женился?

- Теперь жру одни спагетти!

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 101

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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