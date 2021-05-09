Сохраняйте позитив: подборка уморительных анекдотов на день

Переполненный троллейбус, на остановке все едва едва залезают в него, последняя - бабушка с огромным рюкзаком на плечах. И вот вроде уже влезла на ступеньку, но рюкзак перевесил назад. Она выпадает из троллейбуса на асфальт. Рядом на остановке стоит мужчина.
- Что, бабка, не раскрылся твой парашют?!
- Папа, курить вредно?
- Да сынок, вредно.
- Пап, а ты куришь?
- Увы, курю, сынок.
- Пап, ты - дурак?
Приходит ангел смерти к мужику ночью и говорит:
- Я пришел забрать твою душу!
Тот будит жену и говорит:
- Душенька моя, вставай, за тобой пришли.
Идти за человеком внимательным безопаснее, чем за человеком с хорошей реакцией, потому что первый обходит грабли, а второй, наступив на них, успевает от них увернуться...
- Жил один и постоянно жрал эти хреновы макароны!
- А теперь, когда женился?
- Теперь жру одни спагетти!