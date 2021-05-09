Юмор без границ в этот вечер: смешные анекдоты

Криминальные новости. Вчера трое неизвестных обокрали вино-водочный и тут же познакомились.
Жена говорит программисту:
- Сходи в магазин, купи батон колбасы. А если есть яйца, возьми десяток.
Программист приходит в магазин и спрашивает:
- У вас есть яйца?
- Есть.
- Тогда дайте мне десяток батонов колбасы.
- И дайте, пожалуйста, упаковку презервативов.
- А пакет нужен?
- Вы что? Она у меня не такая страшная! Без пакета справлюсь.
- Папа, папа, я посмотрел в телескоп на солнышко!
- Каким глазом?!
- Правым!
- Закрой скорей левый глаз! Ты правым что-нибудь видишь?
- Вижу...
- Уфффф, слава богу... Что же ты видишь?
- Солнышко!
Вчера гугл-переводчик завис по всему миру на два часа: какой-то мудак попытался что-то перевести с эвенкийского на язык одного из племени Экваториальной Гвинеи.