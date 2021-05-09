Юмор без границ в этот вечер: смешные анекдоты

Криминальные новости. Вчера трое неизвестных обокрали вино-водочный и тут же познакомились.

Жена говорит программисту:

- Сходи в магазин, купи батон колбасы. А если есть яйца, возьми десяток.

Программист приходит в магазин и спрашивает:

- У вас есть яйца?

- Есть.

- Тогда дайте мне десяток батонов колбасы.

- И дайте, пожалуйста, упаковку презервативов.

- А пакет нужен?

- Вы что? Она у меня не такая страшная! Без пакета справлюсь.

- Папа, папа, я посмотрел в телескоп на солнышко!

- Каким глазом?!

- Правым!

- Закрой скорей левый глаз! Ты правым что-нибудь видишь?

- Вижу...

- Уфффф, слава богу... Что же ты видишь?

- Солнышко!

Вчера гугл-переводчик завис по всему миру на два часа: какой-то мудак попытался что-то перевести с эвенкийского на язык одного из племени Экваториальной Гвинеи.