Все хорошее начинается с улыбки: свежая порция утренних анекдотов

- А чего ты пьяный?!
- Употребил в целях профилактики.
- Зачем?
- Чтоб не простыть!
- С чего бы ты простыл?
- Так я в море купался, а оно холодное!
- Зачем купался?!
- Чтоб протрезветь.
Выходит пьяный из ресторана:
- Швейцар, такси к подъезду!
- Я не швейцар, я - адмирал!
- Ну тогда катер к трапу!
Если человек в молодости умен, к старости он становится мудрым. Если же он в молодости глуп, то к старости становится старым козлом.
- Недавно купил себе утюг с искусственным интеллектом.
- И как?
- Реально экономит мое время. Когда я глажу рубашку для работы, он позволяет мне погладить воротничок и грудь, а затем говорит: "Зачем гладить спину? Под пиджаком все равно не видно!". И отключается.
Муж, недовольный борщом жены, оказался в гуще событий с кастрюлей на чайнике.