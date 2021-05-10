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Понедельник, 10.05.2021
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Все хорошее начинается с улыбки: свежая порция утренних анекдотов

Все хорошее начинается с улыбки: свежая порция утренних анекдотов
06:00 Сегодня Телеграф

- А чего ты пьяный?!

- Употребил в целях профилактики.

- Зачем?

- Чтоб не простыть!

- С чего бы ты простыл?

- Так я в море купался, а оно холодное!

- Зачем купался?!

- Чтоб протрезветь.

Выходит пьяный из ресторана:

- Швейцар, такси к подъезду!

- Я не швейцар, я - адмирал!

- Ну тогда катер к трапу!

Если человек в молодости умен, к старости он становится мудрым. Если же он в молодости глуп, то к старости становится старым козлом.

- Недавно купил себе утюг с искусственным интеллектом.

- И как?

- Реально экономит мое время. Когда я глажу рубашку для работы, он позволяет мне погладить воротничок и грудь, а затем говорит: "Зачем гладить спину? Под пиджаком все равно не видно!". И отключается.

Юмор без границ в этот вечер: смешные анекдоты

Муж, недовольный борщом жены, оказался в гуще событий с кастрюлей на чайнике.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 133

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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