Юморок для настоящих гурманов: новые анекдоты

- Пап, там наш классный руководитель тебя в школу вызывает.

- И зачем?

- Да я и сам не знаю. Месяц его не видел!

Каждый раз, когда жена просила меня стереть со стола, она добавляла: "Вытирай хорошо, а то разводы будут!". Я пугался и на всякий случай вытирал очень тщательно.

И только сейчас, после 15 лет в браке понял, что речь шла о грязных следах от тряпки.

Теща стучится в дверь к зятю:

- Сынок, меня муж из дома выгнал, можно я тут пока поживу?

- Конечно, мам, только устраивайтесь слева, чтобы соседу дверь входную не загораживать!

Одесса. Жена - лежащему на диване мужу:

- Сема, ты таки хочешь чаю?

- Да!

- Так встань и завари!

- Тогда нет.

- Так лежи и не ври!

Жена поменяла в доме шторы. Муж пришел домой пьяный, сразу лег спать. Проснулся в 4 утра, огляделся, лихорадочно начал одеваться, на жену даже не взглянул. Жена: "Толь, ты куда?". Муж: "Заткнись, дура. Меня жена убьет!".