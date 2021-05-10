Юморок для настоящих гурманов: новые анекдоты

- Пап, там наш классный руководитель тебя в школу вызывает.
- И зачем?
- Да я и сам не знаю. Месяц его не видел!
Каждый раз, когда жена просила меня стереть со стола, она добавляла: "Вытирай хорошо, а то разводы будут!". Я пугался и на всякий случай вытирал очень тщательно.
И только сейчас, после 15 лет в браке понял, что речь шла о грязных следах от тряпки.
Теща стучится в дверь к зятю:
- Сынок, меня муж из дома выгнал, можно я тут пока поживу?
- Конечно, мам, только устраивайтесь слева, чтобы соседу дверь входную не загораживать!
Одесса. Жена - лежащему на диване мужу:
- Сема, ты таки хочешь чаю?
- Да!
- Так встань и завари!
- Тогда нет.
- Так лежи и не ври!
Жена поменяла в доме шторы. Муж пришел домой пьяный, сразу лег спать. Проснулся в 4 утра, огляделся, лихорадочно начал одеваться, на жену даже не взглянул. Жена: "Толь, ты куда?". Муж: "Заткнись, дура. Меня жена убьет!".