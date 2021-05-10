С нами не соскучишься: прикольные анекдоты на вечер

Ученые доказали, что упадок древнеегипетской цивилизации начался с использования слишком большого количества эмодзи в переписке.
- Пап, а ты еще вырастешь?
- Нет, сынок, не вырасту!
- А тогда зачем кушаешь?
Для тех, кто использует подъезд в качестве сортира, ваше объявление - "Не срать в подъезде!" - просто лишний кусок туалетной бумаги.
На лавочке возле калитки сидят и беседуют две бабки. Мимо них проходит пьяный в стельку мужик.
Одна бабка - другой: "У Петровых каждый знает свое дело: она гонит самогон, а он его рекламирует".
Встречает мужик своего приятеля, а тот на костылях.
- Привет, что случилось?
- Под автомобиль попал!
- Мать честная, так ты без костылей теперь и ходить не можешь?
- Не знаю, врач сказал, что могу, а адвокат говорит, что ни в коем случае!