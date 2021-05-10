С нами не соскучишься: прикольные анекдоты на вечер

Ученые доказали, что упадок древнеегипетской цивилизации начался с использования слишком большого количества эмодзи в переписке.

- Пап, а ты еще вырастешь?

- Нет, сынок, не вырасту!

- А тогда зачем кушаешь?

Для тех, кто использует подъезд в качестве сортира, ваше объявление - "Не срать в подъезде!" - просто лишний кусок туалетной бумаги.

На лавочке возле калитки сидят и беседуют две бабки. Мимо них проходит пьяный в стельку мужик.

Одна бабка - другой: "У Петровых каждый знает свое дело: она гонит самогон, а он его рекламирует".

Встречает мужик своего приятеля, а тот на костылях.

- Привет, что случилось?

- Под автомобиль попал!

- Мать честная, так ты без костылей теперь и ходить не можешь?

- Не знаю, врач сказал, что могу, а адвокат говорит, что ни в коем случае!