Большая доза шуток: новая подборка утренних анекдотов

Очень люблю общительных и жизнерадостных людей, у которых сегодня хорошее настроение, и они непринужденно болтают с продавцом, стоя перед тобой в очереди.

- У меня жена вчера чуть со стыда не сгорела.

- Это как?

- В доме пожар, пожарные ломятся в квартиру, а ей стыдно дверь открыть потому, что не накрашенная...

Две подруги в Фейсбуке:

- Привет! Как выходные?

- Удались!

- Сама удались, овца...

- Сара, а сколько Вам лет?

- Таки восемнадцать.

- Но два года назад Вы говорили тоже самое.

- Я не из тех, кто говорит сегодня одно, а завтра другое!

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