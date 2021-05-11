Большая доза шуток: новая подборка утренних анекдотов

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Вторник, 11.05.2021
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06:00 Сегодня Телеграф

Очень люблю общительных и жизнерадостных людей, у которых сегодня хорошее настроение, и они непринужденно болтают с продавцом, стоя перед тобой в очереди.

- У меня жена вчера чуть со стыда не сгорела.

- Это как?

- В доме пожар, пожарные ломятся в квартиру, а ей стыдно дверь открыть потому, что не накрашенная...

Две подруги в Фейсбуке:

- Привет! Как выходные?

- Удались!

- Сама удались, овца...

- Сара, а сколько Вам лет?

- Таки восемнадцать.

- Но два года назад Вы говорили тоже самое.

- Я не из тех, кто говорит сегодня одно, а завтра другое!

С нами не соскучишься: прикольные анекдоты на вечер

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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