Большая доза шуток: новая подборка утренних анекдотов

Очень люблю общительных и жизнерадостных людей, у которых сегодня хорошее настроение, и они непринужденно болтают с продавцом, стоя перед тобой в очереди.
- У меня жена вчера чуть со стыда не сгорела.
- Это как?
- В доме пожар, пожарные ломятся в квартиру, а ей стыдно дверь открыть потому, что не накрашенная...
Две подруги в Фейсбуке:
- Привет! Как выходные?
- Удались!
- Сама удались, овца...
- Сара, а сколько Вам лет?
- Таки восемнадцать.
- Но два года назад Вы говорили тоже самое.
- Я не из тех, кто говорит сегодня одно, а завтра другое!
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