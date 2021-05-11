Хватит грустить - веселье продолжается: уморительные анекдоты

Постоянной неудачей завершались попытки провести инвентаризацию овец на ферме. Пересчитав скот примерно до половины стада, комиссия каждый раз засыпала.

Дорогие парни, нет никакой необходимости спрашивать у девушки есть ли у неё мужик. Поверьте, как только она увидит тебя, она сама решит, одинока она или нет, и в обоих случаях даст об этом знать.

Мужики, если вы встретили девушку: глаза – вишенки, грудь – персик, фигурка – грушечка. Это не любовь! Это авитаминоз! Фрукты жрать надо!

Прочёл, что при заговоре убийства Юлия Цезаря 60 человек объединилось для этой цели. По сути каждый должен быть пырнуть Цезаря, но на нём нашли только 23 ножевых ранения. Это доказывает, что в групповых проектах больше половины нихрена не делает.

Девушка весь вечер закусывала водку мороженым. Простыла – в стельку!