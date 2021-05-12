Проснись и не сердись: смешные утренние анекдоты

Кстати, в языке 16 мышц. Если болтать весь день напролёт, то можно реально похудеть.

– Если я звоню в 3:00 ночи и молчу, то говорить я не в состоянии… И не надо мне громко аллокать в трубку, вы меня пугаете.

Вот эти все переводы на карту, лишили нас романтики брошенных в рожу денег.

Конь в яблоках – у конелюбов и у конеедов- совершено разные вещи…

Организм до 25 лет

- Мы немного устали

- Почему?

- 56 часов без сна, день ног в качалке, рейв, алкогольная интоксикация, дрался со стаей бродячих собак, переплыл Неву вдоль

Организм после 25 лет

- Мы сейчас сдохнем, все болит

- Почему?

- Ты криво лежал во сне, ещё и подушка слишком высокая