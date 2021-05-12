Конец плохому настроению: смешные анекдоты

И даже если все двери перед тобой закрыты, знай, дверь холодильника открыта всегда…

У нас кошка, когда в лоток сходит, потом садится и из-за угла незаметно наблюдает что мы будем делать с ее говном. Я в универе точно также себя вел, когда сдавал рефераты.

Когда хищник нападает на овцу, другие овцы отбегают на безопасное расстояние, а затем останавливаются и смотрят на нее. Они не объединяются против хищника. Они просто радуются, что напали не на них. Все, как у людей.

Зал филармонии. Начинается вечер. Обьявляют:

— Шестая симфония Шостаковича! Исполняет... .

На заднем ряду:

— Ну видишь... Сколько можно было одеваться, пять симфоний пропустили!

Единственный человек в нашем городе, который может позволить себе ездить на ягуаре это сторож зоопарка.