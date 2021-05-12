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Среда, 12.05.2021
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Разнообразьте этот вечер забавными анекдотами

Разнообразьте этот вечер забавными анекдотами
17:00 Сегодня Телеграф

Утром выхожу из душа с намотанным полотенцем на голове, мой спрашивает.

- Ты, из душа?

- Не с Мальдив прямым рейсом!

Если женщина молчит, значит, она либо красит губы, либо придумывает почему мужчина снова виноват.

Блондинка в ванной:

– Мам, дай шампунь!

– Да их же там полно.

– Здесь написано для сухих волос, а я их уже намочила!

— Как вы с женой проводите выходные?

— По принципу «пассатижи».

— Это как?

— Перекусим и дальше себе лежим.

Конец плохому настроению: смешные анекдоты 

Приходит чиновник в фирму, выигравшую тендер:

— Почему вы деньги украли, а дорогу не построили?

— Ну, пап, хватит прикалываться.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 104

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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