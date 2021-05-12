Разнообразьте этот вечер забавными анекдотами

Утром выхожу из душа с намотанным полотенцем на голове, мой спрашивает.
- Ты, из душа?
- Не с Мальдив прямым рейсом!
Если женщина молчит, значит, она либо красит губы, либо придумывает почему мужчина снова виноват.
Блондинка в ванной:
– Мам, дай шампунь!
– Да их же там полно.
– Здесь написано для сухих волос, а я их уже намочила!
— Как вы с женой проводите выходные?
— По принципу «пассатижи».
— Это как?
— Перекусим и дальше себе лежим.
Приходит чиновник в фирму, выигравшую тендер:
— Почему вы деньги украли, а дорогу не построили?
— Ну, пап, хватит прикалываться.