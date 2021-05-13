Свежие шутки на любой вкус: самые смешные анекдоты на утро

- Какая же вы красивая! Честное слово, впервые вижу такого ангела...

- После десяти не продам.

- Кобыла!

— Вчера так напились, что прямо из окна запускали салат!

— Может, салют?

— Точно, салют. Крабовый…

Лифт, последний этаж.

- Вам вниз?

- Нет, блин, в сторону!

Дорогие женщины, если мужчина ничего вам не дарит, разбрасывает везде носки и сидит перед телевизором с бутылкой пива, значит, вы та единственная, с которой ему действительно хорошо!

Шеф на собрании:

— Уважаемые коллеги! Кто из вас в этом году быстрее всех выполнит план, тот получит от меня шоколадку!

— Шеф, нам бы зарплату…

— Так, начинается! Я уже купил шоколадки!