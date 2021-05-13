Свежие шутки на любой вкус: самые смешные анекдоты на утро

- Какая же вы красивая! Честное слово, впервые вижу такого ангела...
- После десяти не продам.
- Кобыла!
— Вчера так напились, что прямо из окна запускали салат!
— Может, салют?
— Точно, салют. Крабовый…
Лифт, последний этаж.
- Вам вниз?
- Нет, блин, в сторону!
Дорогие женщины, если мужчина ничего вам не дарит, разбрасывает везде носки и сидит перед телевизором с бутылкой пива, значит, вы та единственная, с которой ему действительно хорошо!
Шеф на собрании:
— Уважаемые коллеги! Кто из вас в этом году быстрее всех выполнит план, тот получит от меня шоколадку!
— Шеф, нам бы зарплату…
— Так, начинается! Я уже купил шоколадки!