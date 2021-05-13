Пятиминутка смеха: новая порция отличных шуток

- Когда ты собираешься делать уроки?
- После кино.
- После кино - поздно.
- Учиться, мама, никогда не поздно!
Дачная сценка.
- Хватит расслабляться, нужно сажать картошку.
- Я буду картошкиным адвокатом.
- Давай.
- Ваша честь, картошка невиновна, не надо ее сажать.
- Аргументы защиты?
- Шашлык и пиво.
- Приставам подготовить мангал и закуску, освободить картошку в зале суда. Дело закрыто.
- Товарищ полковник, мы раскроем это преступления за несколько дней, так как преступник оставил свои пальчики!
- Где он их оставил?
- Ну, на циркулярной пиле...
- Ну что там, скоро комары начнутся? Очень хочется убивать.
- Вам не дожить до седых волос! - пророчит гадалка клиенту.
- Что, неужели я так рано умру?
- Нет, рано облысеете...