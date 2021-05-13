Пятиминутка смеха: новая порция отличных шуток

- Когда ты собираешься делать уроки?

- После кино.

- После кино - поздно.

- Учиться, мама, никогда не поздно!

Дачная сценка.

- Хватит расслабляться, нужно сажать картошку.

- Я буду картошкиным адвокатом.

- Давай.

- Ваша честь, картошка невиновна, не надо ее сажать.

- Аргументы защиты?

- Шашлык и пиво.

- Приставам подготовить мангал и закуску, освободить картошку в зале суда. Дело закрыто.

- Товарищ полковник, мы раскроем это преступления за несколько дней, так как преступник оставил свои пальчики!

- Где он их оставил?

- Ну, на циркулярной пиле...

- Ну что там, скоро комары начнутся? Очень хочется убивать.

- Вам не дожить до седых волос! - пророчит гадалка клиенту.

- Что, неужели я так рано умру?

- Нет, рано облысеете...