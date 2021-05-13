Скоро пятница - повод для радости: юморные вечерние анекдоты

- Видел сегодня утром оленя по дороге на работу!

- Откуда ты знаешь, что он на работу шел?

Вчера пришел домой пьяным, тихо закрыл дверь, не включал свет, аккуратно лег на кровать без единого звука... А только потом понял, а чего я парюсь? Мне 28, я живу на своей квартире, без родителей. Стал шуметь и тут же получил леща! Жена-то со мной живет!

- Мой папа тебя недолюбливает.

- Почему?

- Ты спишь с его дочерью.

- Коля, к нам приезжает моя мама, надо бы ее приютить...

- Галя, сколько можно, ютить твою мать!

Муж жене:

- У меня никогда не было романа на стороне, а ты можешь сказать то же самое?

- Конечно, только не с таким честным лицом.