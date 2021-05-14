Грусть, давай, до свидания: смешные анекдоты на утро

- Да ты все время опаздываешь!

- Я же говорю, автобус ушел из-под носа.

- Но когда ты позвонил, чтобы сообщить об этом, ты уже опаздывал на 10 минут!

- Ну, как отошел от шока, так сразу и позвонил.

Смешно наблюдать за человеком, который хочет тебя обидеть. Как обезьяна, которая кидается какашками. Ты за стеклом, а у нее все лапы в говне.

Если мужчина найдет дома ненужную тряпку, он ее выбросит. Если женщина найдет дома ненужную тряпку, она разрежет ее на десять маленьких ненужных тряпочек.

Никакие соцсети не заменят вам простого человеческого игнорирования в реальной жизни.

Сначала они говорят: "Как Новый год встретишь - так его и проведешь", а потом: "Ой, как бы перестать жрать по ночам?".