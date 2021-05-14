Порция заразного смеха на целый день: подборка смешных анекдоты

Теща стучится в дверь к зятю:

– Сынок, меня муж из дома выгнал, можно я тут пока поживу?

– Конечно, мам, только устраивайтесь слева, чтобы соседу дверь входную не загораживать!

Старость начинается, когда не успеваешь выздороветь от одного заболевания, а уже нужно выздоравливать от другого.

Мэр города вышел на выборы с новым призывом:

– Украл для себя, украду для вас.

– Что это было?! – Супружеский долг! – Вася, три минуты – это не долг, это какая-то милостыня!!!

– У тебя красные трусы есть? – Не знаю, нет вроде. – Жаль. Пишут, если красные трусы закинешь на люстру – выйдешь замуж и к деньгам. – Мам, ну ты ваще!!! – Закинь, сказала!