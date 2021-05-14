Позитивный вечерок без тревог: уморительные анекдоты

– Дорогой, мне тут некогда. Мы с девчонками отмечаем. Забери сына. – Откуда? – Из роддома.

Две старушки, все в морщинах, треплются.

– Вчера показывали по телевизору, как Брижит Бардо живет. И саму ее показывали. Ты помнишь, когда мы молодые были, все хотели выглядеть точно как она?

-Ну?

– Ну вот и сбылась наша мечта.

– Чтобы всегда помнить о муже, я ношу с собой его карточку.

– Дай мне посмотреть на него.

– Это кредитная карточка.

– За этой дверью живет ясновидящая!

– Не понял, а почему тогда на двери глазок?

Koмпьютeрщик — этo eдинcтвeнный чeлoвeк, кoтoрый мoжeт пoпрocить у нaчaльникa двecти бaкcoв нa пaмять и иx пoлучить.