Позитивный вечерок без тревог: уморительные анекдоты

– Дорогой, мне тут некогда. Мы с девчонками отмечаем. Забери сына. – Откуда? – Из роддома.
Две старушки, все в морщинах, треплются.
– Вчера показывали по телевизору, как Брижит Бардо живет. И саму ее показывали. Ты помнишь, когда мы молодые были, все хотели выглядеть точно как она?
-Ну?
– Ну вот и сбылась наша мечта.
– Чтобы всегда помнить о муже, я ношу с собой его карточку.
– Дай мне посмотреть на него.
– Это кредитная карточка.
– За этой дверью живет ясновидящая!
– Не понял, а почему тогда на двери глазок?
Koмпьютeрщик — этo eдинcтвeнный чeлoвeк, кoтoрый мoжeт пoпрocить у нaчaльникa двecти бaкcoв нa пaмять и иx пoлучить.