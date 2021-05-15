Поделись улыбкою своей: утренние анекдоты для хорошего настроения

Женщина играет с годовалым малышом в детской комнате, и вслух ему завидует: — Вот везет тебе: поспал, проснулся, поел, поиграл, покакал и снова спать... Муж из туалета: — Имею право! У меня выходной!

И как бы люди не ругали "Дом-2", у него всё равно есть один плюс. Теперь моя семья не мучается над тем, как назвать поросят. У нас были уже и Ксюша, и Стас, и Боня, и Венц, и многие другие...

Коллеге на работе звонок. Слышу только её реплики: — Да. Нет. Нет. Спасибо. Не рассматриваю. Сколько? Да я сама могу вам под такие проценты такие деньги дать. Будете брать? Всего хорошего.

Наблюдая за инициативами начальника, невольно возникает мысль, что слова "креативность" и "кретин" однокоренные...

Девочку 4 лет наказала её бабушка. . Стоит в углу и плачет. . Подходит дедушка, который во внучке души ни чает. . И нарочито строго -Что, бабушка обидела? Сейчас я пойду и уши то ей оторву! Внучка (успокаиваясь)-А сережки мне отдашь?