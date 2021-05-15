Настроение выше крыши: уморительная подборка анекдотов на день

Сара встала на весы. Муж заглядывает на шкалу и мерзко хихикает.
Она ему спокойно говорит:
- Яша! А как ты думал? Таки люди с золотым сердцем, железным здоровьем и стальными нервами легкими не бывают!
- Две мивины, майонез и полхлеба.
- У вас есть наша VIP-карта?
Из полицейского протокола: "Бетонный забор, умышленно не соблюдая дистанцию и превышая при этом скоростной режим, пересек двойную сплошную и совершил столкновение с автомобилем ДПС".
- Ты кто?
- Вор.
- А почему такой маленький?
- Карманный.
Открываю холодильник, заглядываю, а там холодец дрожит.
- Не трясись, я за кетчупом.