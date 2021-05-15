Настроение выше крыши: уморительная подборка анекдотов на день

Сара встала на весы. Муж заглядывает на шкалу и мерзко хихикает.

Она ему спокойно говорит:

- Яша! А как ты думал? Таки люди с золотым сердцем, железным здоровьем и стальными нервами легкими не бывают!

- Две мивины, майонез и полхлеба.

- У вас есть наша VIP-карта?

Из полицейского протокола: "Бетонный забор, умышленно не соблюдая дистанцию и превышая при этом скоростной режим, пересек двойную сплошную и совершил столкновение с автомобилем ДПС".

- Ты кто?

- Вор.

- А почему такой маленький?

- Карманный.

Открываю холодильник, заглядываю, а там холодец дрожит.

- Не трясись, я за кетчупом.