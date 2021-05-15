Минутка юмора для отличного настроения: анекдоты

- У тебя муж кто по гороскопу?

- Козел.

- Такого знака нет!

- Знака нет, а муж есть.

На дискотеке парень подходит к девушке:

- Вы танцуете?

- Да.

- Слава Богу, а то я подумал, что вас током шарахнуло.

Говорят, что желудок у котенка не больше наперстка. Из этого следует, что те два литра молока, которые он способен вылакать за час, находятся в его желудке под давлением 50000 атмосфер, что в десять раз больше давления в эпицентре ядерного взрыва.

Спрашивают у бывшей проститутки:

- Как вам удалось стать миллионершей?

- Я всегда с собой беру ви-део-ка-ме-ру!

Я говорил своим детям не играть в русскую рулетку. Но как обычно: в одно ухо влетело, в другое вылетело.