Минутка юмора для отличного настроения: анекдоты

- У тебя муж кто по гороскопу?
- Козел.
- Такого знака нет!
- Знака нет, а муж есть.
На дискотеке парень подходит к девушке:
- Вы танцуете?
- Да.
- Слава Богу, а то я подумал, что вас током шарахнуло.
Говорят, что желудок у котенка не больше наперстка. Из этого следует, что те два литра молока, которые он способен вылакать за час, находятся в его желудке под давлением 50000 атмосфер, что в десять раз больше давления в эпицентре ядерного взрыва.
Спрашивают у бывшей проститутки:
- Как вам удалось стать миллионершей?
- Я всегда с собой беру ви-део-ка-ме-ру!
Я говорил своим детям не играть в русскую рулетку. Но как обычно: в одно ухо влетело, в другое вылетело.