Не тратим время на грусть: новые анекдоты на утро

Жена мужу:

- Ты чо это, козел, бухать вздумал, да еще среди недели!? Завтра же рабочий день!

- Отстань, не трогай меня, сегодня мой праздник - день защиты детей!

- Ты чо мелешь-то!?

- Ну ты же сама постоянно говоришь, что мужики не взрослеют!

Вовочка подходит к маме и спрашивает:

- Мама, почему ты стоишь у окна когда я пою?

Мать:

- Чтоб люди не думали, что я тебя бью!

- У вас бронхит. Вы уже что-то принимали до визита к нам? Бронхомунал?

- Нет. Простобухал.

- Мужчина, - говорит бабка, сидящая возле подъезда, - я вас давно приметила. Вы, как мимо идете, всегда останавливаетесь и смотрите, будто вспоминаете что-то... Наверное, молодость здесь прошла?

- Причем здесь молодость? А то, что в этом доме винный магазин был, разве забудешь?

Мужик приходит в магазин:

- Дайте, пожалуйста, свечки для юбилейного торта. У моей жены день рождения.

- Сколько вам штук?

- Тридцать, как обычно.