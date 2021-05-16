Не тратим время на грусть: новые анекдоты на утро

Жена мужу:
- Ты чо это, козел, бухать вздумал, да еще среди недели!? Завтра же рабочий день!
- Отстань, не трогай меня, сегодня мой праздник - день защиты детей!
- Ты чо мелешь-то!?
- Ну ты же сама постоянно говоришь, что мужики не взрослеют!
Вовочка подходит к маме и спрашивает:
- Мама, почему ты стоишь у окна когда я пою?
Мать:
- Чтоб люди не думали, что я тебя бью!
- У вас бронхит. Вы уже что-то принимали до визита к нам? Бронхомунал?
- Нет. Простобухал.
- Мужчина, - говорит бабка, сидящая возле подъезда, - я вас давно приметила. Вы, как мимо идете, всегда останавливаетесь и смотрите, будто вспоминаете что-то... Наверное, молодость здесь прошла?
- Причем здесь молодость? А то, что в этом доме винный магазин был, разве забудешь?
Мужик приходит в магазин:
- Дайте, пожалуйста, свечки для юбилейного торта. У моей жены день рождения.
- Сколько вам штук?
- Тридцать, как обычно.