Шутки, которые сделают ваш день: юморные анекдоты

- Алиса, как тебе, нравится мой жених?
- Вполне интеллигентный, симпатичный, образованный... Если бы он еще во сне храпел потише!
На пешеходном переходе автомобиль сбил пешехода.
Выскакивает водитель, наклоняется к потерпевшему и говорит:
- Вам повезло, я врач.
Тот поднимает голову и отвечает:
- А вам нет, я адвокат!
- Можно ли скрестить светлячка с клопом?
- Не можно, а нужно, чтобы этих гадов и ночью было видно.
- Мам, у нас закончились помидоры, так что салата не будет.
- Если я найду хоть один, выжму тебе его на голову!
- Тогда салата точно не будет!
- Не люблю брать в долг: берешь чужие и на время, а отдаешь свои и навсегда.
- А я не люблю давать в долг: даешь друзьям на пару дней, а забираешь с мудаков годами.