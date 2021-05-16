Шутки, которые сделают ваш день: юморные анекдоты

- Алиса, как тебе, нравится мой жених?

- Вполне интеллигентный, симпатичный, образованный... Если бы он еще во сне храпел потише!

На пешеходном переходе автомобиль сбил пешехода.

Выскакивает водитель, наклоняется к потерпевшему и говорит:

- Вам повезло, я врач.

Тот поднимает голову и отвечает:

- А вам нет, я адвокат!

- Можно ли скрестить светлячка с клопом?

- Не можно, а нужно, чтобы этих гадов и ночью было видно.

- Мам, у нас закончились помидоры, так что салата не будет.

- Если я найду хоть один, выжму тебе его на голову!

- Тогда салата точно не будет!

- Не люблю брать в долг: берешь чужие и на время, а отдаешь свои и навсегда.

- А я не люблю давать в долг: даешь друзьям на пару дней, а забираешь с мудаков годами.