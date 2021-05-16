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Все хорошее начинается с улыбки: вечерние анекдоты

Все хорошее начинается с улыбки: вечерние анекдоты
Обновлено 17:08 Сегодня Телеграф

Муж и жена выходят из театра. Жена:

- Вася, ты зачем дал гардеробщику такие большие чаевые?

- Да ты посмотри, какую он тебе дал шубу!

Вовочка звонит соседке в дверь:

- Тетя Клава, моя мама заболела - дай-те чуточку малинового варенья.

- Конечно, Вовочка, конечно. Куда тебе его положить?

- Да не надо его никуда класть - я его тут сожру!

На каждой вечеринке есть два разряда гостей: одни хотят пораньше уйти, другие - подольше остаться. Вся трудность в том, что обычно они состоят в браке между собой.

- Я дарил ей любовь.

- А она?

- Она ее передаривала.

Шутки, которые сделают ваш день: юморные анекдоты

- Больной, я еще раз внимательно рассмотрел Вашу флюорографию и понял, что произошла чудовищная ошибка.

- Неужели рак, доктор?!

- Хуже, больной, гораздо хуже.

- О, Боже!

Больной падает в обморок.

- Вы живете по адресу, который обслуживается другой поликлиникой!

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 385

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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