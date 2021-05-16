Все хорошее начинается с улыбки: вечерние анекдоты

Муж и жена выходят из театра. Жена:
- Вася, ты зачем дал гардеробщику такие большие чаевые?
- Да ты посмотри, какую он тебе дал шубу!
Вовочка звонит соседке в дверь:
- Тетя Клава, моя мама заболела - дай-те чуточку малинового варенья.
- Конечно, Вовочка, конечно. Куда тебе его положить?
- Да не надо его никуда класть - я его тут сожру!
На каждой вечеринке есть два разряда гостей: одни хотят пораньше уйти, другие - подольше остаться. Вся трудность в том, что обычно они состоят в браке между собой.
- Я дарил ей любовь.
- А она?
- Она ее передаривала.
- Больной, я еще раз внимательно рассмотрел Вашу флюорографию и понял, что произошла чудовищная ошибка.
- Неужели рак, доктор?!
- Хуже, больной, гораздо хуже.
- О, Боже!
Больной падает в обморок.
- Вы живете по адресу, который обслуживается другой поликлиникой!