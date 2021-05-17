Улыбнись миру и он улыбнется в ответ: шутки на утро

В ювелирном магазине.

- Сколько стоит это колье?

- Сто тысяч.

- Кошмар! А вон то кольцо?

- Два кошмара, мадам.

Учеными стала известна истинная причина, которая ускоряет процесс старения женщины! Эта причина постоянно находится в горизонтальном положении на любимом диванчике, пьет свежайшее пивко и смотрит футбольчик по телевизору...

Жизнь начинается в момент pождения.

- Hет, жизнь начинается в момент зачатия.

- Hет, жизнь начинается, когда жена с детьми yезжает на дачy...

Пришел к наркоману участковый. Стучится в дверь.

- Открывай!

- Никого нет!

- Не гони. Я видел, свет горит!

- Ща выключу...

Если в 1920 году была испанка, то неужели сейчас китаянка?