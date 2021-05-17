Улыбнись миру и он улыбнется в ответ: шутки на утро

В ювелирном магазине.
- Сколько стоит это колье?
- Сто тысяч.
- Кошмар! А вон то кольцо?
- Два кошмара, мадам.
Учеными стала известна истинная причина, которая ускоряет процесс старения женщины! Эта причина постоянно находится в горизонтальном положении на любимом диванчике, пьет свежайшее пивко и смотрит футбольчик по телевизору...
Жизнь начинается в момент pождения.
- Hет, жизнь начинается в момент зачатия.
- Hет, жизнь начинается, когда жена с детьми yезжает на дачy...
Пришел к наркоману участковый. Стучится в дверь.
- Открывай!
- Никого нет!
- Не гони. Я видел, свет горит!
- Ща выключу...
Если в 1920 году была испанка, то неужели сейчас китаянка?