Ваше настроение однозначно улучшится: анекдоты

Хорошо моряку - в порту его ждет девушка. Хорошо пилоту - в аэропорту его ждет девушка. Хорошо железнодорожнику - на вокзале его ждет девушка. Плохо только девушке: то в порт, то в аэропорт, то на вокзал.

Жена вернулась из командировки и орет с порога:

- Что, паразит, опять баб водил?

- Ну, не баб, а всего-то одну. Ты ведь сама сказала перед отъездом: "Только попробуй!".

- Никогда больше не буду работать на эту жирную свинью!

- Да, а что он такого тебе сказал?

- "Ты уволен!".

- Папа, пойдем в цирк!

- Некогда, сынок, некогда...

- А ребята говорят, там голая тетя на тигре скачет!

- Скачет? Ишь ты... Ладно, пойдем. Давненько я тигров не видел...

- Ну, как вы там живете в деревне?

- Хорошо живем. Муж меня любит, я даже дрова не ношу, они за мной сами летают...