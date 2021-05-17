Отвлекитесь на позитив: прикольные анекдоты на вечер

- Дорогой, что ты скажешь, если мы сыграем свадьбу на Рождество?

- Ах, оставь, пожалуйста, стоит ли портить себе праздник?

- Ты чего такой обалдевший?

- Унитаз у меня забился.

- Ерунда! С кем не бывает?

- Да не то! Он в угол забился.

Идет мужик по улице с ружьем. Его спрашивают:

- Куда идешь?

- К теще на день рождения. Подарок купил, серьги.

- А ружье зачем?

- А в мочках дырочки сделать.

Пьяный и злой отец приходит домой.

- Сын, неси дневник!

Пока сын идет за дневником, отец впадает в состояние полудрема.

- Папа, я принес.

Отец, не открывая глаз:

- Принес? Открывай.

- Открыл.

- Открыл?! Наливай.

Суд. Слушается дело об убийстве трех человек.

- Ваша честь, в защиту подсудимой могу сказать, что в тот день она была на кефирной диете.