Отвлекитесь на позитив: прикольные анекдоты на вечер

- Дорогой, что ты скажешь, если мы сыграем свадьбу на Рождество?
- Ах, оставь, пожалуйста, стоит ли портить себе праздник?
- Ты чего такой обалдевший?
- Унитаз у меня забился.
- Ерунда! С кем не бывает?
- Да не то! Он в угол забился.
Идет мужик по улице с ружьем. Его спрашивают:
- Куда идешь?
- К теще на день рождения. Подарок купил, серьги.
- А ружье зачем?
- А в мочках дырочки сделать.
Пьяный и злой отец приходит домой.
- Сын, неси дневник!
Пока сын идет за дневником, отец впадает в состояние полудрема.
- Папа, я принес.
Отец, не открывая глаз:
- Принес? Открывай.
- Открыл.
- Открыл?! Наливай.
Суд. Слушается дело об убийстве трех человек.
- Ваша честь, в защиту подсудимой могу сказать, что в тот день она была на кефирной диете.