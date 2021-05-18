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Вторник, 18.05.2021
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Весело и забавно: смешные утренние анекдоты

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06:45 Сегодня Телеграф

- На ночь я останавливаю часы, чтобы они не изнашивались.

- А как же ты узнаешь время ночью?

- А у меня есть горн! Если в него подудеть ночью, то кто-нибудь обязательно прокричит точное время.

Две подруги обсуждают парня.

- Этот нахал ко мне вчера весь вечер приставал.

- Действительно нахал. К тебе приставал, а ко мне нет!

Человечество интересно как минимум тем, что наиболее финансово процветающие из нас коллекционируют бутылки тухлого виноградного сока.

Приехал мужчина забирать жену из роддома, выходит жена на крыльцо, медсестра выносит малыша и говорит:

- Ваш ребенок?

Мужчина нерешительно:

- Одеялко мое...

- Вы думаете, что пазлы - это детское развлечение? Для взрослых тоже есть такое: оно называется "Сложи вынутое из морозилки обратно в том же порядке".

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 279

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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