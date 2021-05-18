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Смех однозначно повышает иммунитет: подборка веселых анекдотов

Смех однозначно повышает иммунитет: подборка веселых анекдотов
Обновлено 11:35 Сегодня Телеграф

– У нас в Финляндии, если муж или жена умирают, то его (её) пенсию получает супруг(а).

– А у нас после смерти многие и на выборы ходят.

– Ты кто?

– Вор.

– А почему такой маленький?

– Карманный.

Бывают люди как фастфуд – легкодоступны и кажутся привлекательными, но быстро приедаются и каждый раз после общения остаётся осадок. Бывают люди – как высокая кухня, сначала кажутся странными, но распробовав, получаешь огромное удовольствие. Но, пожалуй, лучше бы всего перестать уже есть людей.

 

– Видел сегодня утром оленя по дороге на работу!

– Откуда ты знаешь, что он на работу шел?..

Весело и забавно: смешные утренние анекдоты

– Скажите, вы верующий человек?

– Нет, но нахожусь в поиске.

– Как это – в поиске?

– Ищу себе религию, где не надо будет противиться соблазнам.

– Я бы вам посоветовал сатанизм.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 194

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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