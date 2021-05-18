Смех однозначно повышает иммунитет: подборка веселых анекдотов

– У нас в Финляндии, если муж или жена умирают, то его (её) пенсию получает супруг(а).
– А у нас после смерти многие и на выборы ходят.
– Ты кто?
– Вор.
– А почему такой маленький?
– Карманный.
Бывают люди как фастфуд – легкодоступны и кажутся привлекательными, но быстро приедаются и каждый раз после общения остаётся осадок. Бывают люди – как высокая кухня, сначала кажутся странными, но распробовав, получаешь огромное удовольствие. Но, пожалуй, лучше бы всего перестать уже есть людей.
– Видел сегодня утром оленя по дороге на работу!
– Откуда ты знаешь, что он на работу шел?..
– Скажите, вы верующий человек?
– Нет, но нахожусь в поиске.
– Как это – в поиске?
– Ищу себе религию, где не надо будет противиться соблазнам.
– Я бы вам посоветовал сатанизм.