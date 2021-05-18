Смех однозначно повышает иммунитет: подборка веселых анекдотов

– У нас в Финляндии, если муж или жена умирают, то его (её) пенсию получает супруг(а).

– А у нас после смерти многие и на выборы ходят.

– Ты кто?

– Вор.

– А почему такой маленький?

– Карманный.

Бывают люди как фастфуд – легкодоступны и кажутся привлекательными, но быстро приедаются и каждый раз после общения остаётся осадок. Бывают люди – как высокая кухня, сначала кажутся странными, но распробовав, получаешь огромное удовольствие. Но, пожалуй, лучше бы всего перестать уже есть людей.

– Видел сегодня утром оленя по дороге на работу!

– Откуда ты знаешь, что он на работу шел?..

– Скажите, вы верующий человек?

– Нет, но нахожусь в поиске.

– Как это – в поиске?

– Ищу себе религию, где не надо будет противиться соблазнам.

– Я бы вам посоветовал сатанизм.