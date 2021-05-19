Не утро, а сплошной позитив: утренние анекдоты для отличного настроения

Хочу напомнить об одном гениальном стартапе. Закапываешь в землю картошку. Ждёшь. Осенью откапываешь – картошки стало больше.

Жена ревниво спрашивает мужа, который поздоровался с проходящей мимо женщиной:

– Ты с ней спал ?

– Да.

– До меня?

– Да, еще в детском садике.

– Как дела? – Вчера торжественно приобрёл полуавтоматический идентификатор-распределитель носков по парам. – Что?! – Что-что…Женился.

А помните, раньше в мусорное ведро вместо полиэтиленового пакета стелили газетку? Какими же мы были эко-френдли, Грете бы понравилось.

– А у вас в меню есть что-нибудь халявное?

– Вы хотели сказать халяльное?

– Нет.