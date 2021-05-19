Не утро, а сплошной позитив: утренние анекдоты для отличного настроения

Хочу напомнить об одном гениальном стартапе. Закапываешь в землю картошку. Ждёшь. Осенью откапываешь – картошки стало больше.
Жена ревниво спрашивает мужа, который поздоровался с проходящей мимо женщиной:
– Ты с ней спал ?
– Да.
– До меня?
– Да, еще в детском садике.
– Как дела? – Вчера торжественно приобрёл полуавтоматический идентификатор-распределитель носков по парам. – Что?! – Что-что…Женился.
А помните, раньше в мусорное ведро вместо полиэтиленового пакета стелили газетку? Какими же мы были эко-френдли, Грете бы понравилось.
– А у вас в меню есть что-нибудь халявное?
– Вы хотели сказать халяльное?
– Нет.