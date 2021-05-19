Разнообразьте этот день веселыми анекдотами

Когда я был молод – я был беден. И через годы тяжелого, честного и кропотливого труда я теперь больше не молод.

Тамара так плохо водила автомобиль, что однажды она ехала по двору и у нее на лобовом стекле какое-то время было вместо двух целых три дворника.

На уроке. Марья Ивановна:

— Помните, дети, мы живем на земле, чтобы трудиться…

Вовочка:

— А я тогда буду моряком.

– Чем ты занимаешься по жизни?

– Я работаю воспитателем в госучреждении.

– Это так мило. А скажи что нибудь по госучрежденчески?

– Руки за спину! лицом к стене!

После ухода жены от Билла Гейтса, Пугачёва и Бабкина перестали выпускать из дома своих мужей.