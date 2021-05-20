Ударная доза положительных эмоций: юморные анекдоты на утро

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Четверг, 20.05.2021
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Противно, когда так называемые "веганы" продолжают пить воду. Это дом для рыб, больные ублюдки!

Я купил по интернету книгу, прочтение которой должно было помочь мне узнать, какой IQ у моего пса. Книга пришла. На первой странице было написано: "Если ты потратил 150 гривен на эту хрень, то IQ твоего пса значительно выше, чем у тебя".

Бабушка из деревни может передать внукам всё: сметанку, творог, картошечку, курочку и яблочки... А бабушка из города - привет.

После смерти я завещаю свой желудок NASA, чтобы они наконец-то могли изучить чёрную дыру вблизи.

Немного веселья никогда не помешает: новая порция шуток на вечер

Если мышеловка захлопнулась, надо хотя бы доесть сыр.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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