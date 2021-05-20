Минутка веселья: подборка анекдотов для удачного дня

Нынешние политики как корова на крыше. Смотришь и удивляешься, как эта скотина смогла забраться так высоко.

Когда уже наконец начнут производить мыло с прорезью для предыдущего обмылка?

– Увеличение пенсионного возраста до 80 лет поддержало 89% граждан.

– А как звучал вопрос?

– В 80 лет вы бы хотели умереть или выйти на пенсию?

— Миру угрожает глобальное потупление! — Может быть потепление? — Нет.

В переполненном автобусе малыш оживлённо разговаривает со стоящей рядом монашкой. Матушка малыша при выходе из автобуса благодарит монахиню за то, что она проявила такое отношение к нему и спрашивает: — Он вас, надеюсь, не обидел ничем? — Да нет, что вы! У вас прекрасный малыш! Только объясните ему, пожалуйста, что я не пингвин. Мне это не удалось...