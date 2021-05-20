Скачать
Четверг, 20.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Ежегодная пресс-конференция Зеленского 20 мая: главные заявления, фото, видео
Ежегодная пресс-конференция Зеленского 20 мая: главные заявления, фото, видео
"Господин президент, почему тарифы на коммуналку не снижены в два раза, как Вы обещали?"
"Господин президент, почему тарифы на коммуналку не снижены в два раза, как Вы обещали?"
Рада назначила Ляшко главой Минздрава
Рада назначила Ляшко главой Минздрава
"Мы могли посидеть в сауне на 3 минуты дольше – и они бы стали роковыми": история невероятного спасения девочки в Тернополе
"Мы могли посидеть в сауне на 3 минуты дольше – и они бы стали роковыми": история невероятного спасения девочки в Тернополе

Минутка веселья: подборка анекдотов для удачного дня

Минутка веселья: подборка анекдотов для удачного дня
Обновлено 11:23 Сегодня Телеграф

Нынешние политики как корова на крыше. Смотришь и удивляешься, как эта скотина смогла забраться так высоко.

Когда уже наконец начнут производить мыло с прорезью для предыдущего обмылка?

– Увеличение пенсионного возраста до 80 лет поддержало 89% граждан.

– А как звучал вопрос?

– В 80 лет вы бы хотели умереть или выйти на пенсию?

— Миру угрожает глобальное потупление! — Может быть потепление? — Нет.

Ударная доза положительных эмоций: юморные анекдоты на утро 

В переполненном автобусе малыш оживлённо разговаривает со стоящей рядом монашкой. Матушка малыша при выходе из автобуса благодарит монахиню за то, что она проявила такое отношение к нему и спрашивает: — Он вас, надеюсь, не обидел ничем? — Да нет, что вы! У вас прекрасный малыш! Только объясните ему, пожалуйста, что я не пингвин. Мне это не удалось...

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 426

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Германии сделали важное заявление о путинском газопроводе
02 Скандал с выброшенными паспортами: выяснились неожиданные детали о педагогическом прошлом одной из фигуранток
03 РосСМИ рассказали, как Украина хочет изменить Минские соглашения
04 "Когда там уже конец эпохи бедности?" 10 вопросов Зеленскому от украинских экономистов
05 Невеста футболиста "Шахтера" ошеломила глубоким декольте (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Создатель дирижаблей просил конгрессменов встретиться с Ермаком, но глава ОП не полетел в США: подробности странной истории
Создатель дирижаблей просил конгрессменов встретиться с Ермаком, но глава ОП не полетел в США: подробности странной истории
Пресс-конференция Владимира Зеленского: прямая трансляция с видео
Пресс-конференция Владимира Зеленского: прямая трансляция с видео
Участница голой фотосессии в Дубае рассказала об изнасиловании (видео)
Участница голой фотосессии в Дубае рассказала об изнасиловании (видео)
Внук Елизаветы II принц Уильям получил свою первую дозу вакцины от COVID-19
Внук Елизаветы II принц Уильям получил свою первую дозу вакцины от COVID-19
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь