Впусти шутку в свой дом: забавные анекдоты на вечер для хорошего настроения

- А помнишь, когда-то мы были оптимистами, полными надежд и грандиозных планов?

- Да, помню. Это было вчера вечером на кухне. Иди, выбрось бутылки.

Если девушка опаздывает на свидание, она надеется что вы её накажете.

Если девушка пунктуальна, будьте начеку – у неё серьёзные намерения.

Если вы опоздали на полчаса, а она вас дождалась – бежать уже поздно.

Шеф:

- Ты почему уже третий день опаздываешь на работу?!

Я:

- Вот вернусь из отпуска, буду приходить пунктуально.

— Вы знаете, Марк Соломонович, я недавно прочел, что женщины бывают либо умными, либо красивыми. Вот у вас какая жена? — Ну что вам сказать, Семен Маркович. Чтобы быть дурой, не обязательно быть красивой...

В нашей стране уживаются две фразы: "Не занимайтесь самолечением" и "Запись к терапевту — на сентябрь".