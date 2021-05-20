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Четверг, 20.05.2021
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Впусти шутку в свой дом: забавные анекдоты на вечер для хорошего настроения

Впусти шутку в свой дом: забавные анекдоты на вечер для хорошего настроения
Обновлено 16:58 Сегодня Телеграф

- А помнишь, когда-то мы были оптимистами, полными надежд и грандиозных планов?

- Да, помню. Это было вчера вечером на кухне. Иди, выбрось бутылки.

Если девушка опаздывает на свидание, она надеется что вы её накажете.

Если девушка пунктуальна, будьте начеку – у неё серьёзные намерения.

Если вы опоздали на полчаса, а она вас дождалась – бежать уже поздно.

Шеф:

- Ты почему уже третий день опаздываешь на работу?!

Я:

- Вот вернусь из отпуска, буду приходить пунктуально.

— Вы знаете, Марк Соломонович, я недавно прочел, что женщины бывают либо умными, либо красивыми. Вот у вас какая жена? — Ну что вам сказать, Семен Маркович. Чтобы быть дурой, не обязательно быть красивой...

Минутка веселья: подборка анекдотов для удачного дня

В нашей стране уживаются две фразы: "Не занимайтесь самолечением" и "Запись к терапевту — на сентябрь".

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 240

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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