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Пятница, 21.05.2021
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Настроение не покинет вас: прикольные анекдоты на день

Настроение не покинет вас: прикольные анекдоты на день
Обновлено 11:20 Сегодня Телеграф

- Пацаны, а давайте возьмем водочки, посидим, как раньше, а?

- Погоди, с твоего раньше всего десять минут прошло...

- Лен, выходи за меня!

- Че это вдруг?

- Ну, я так решил.

- Ты вроде хороший человек, за что себя так...

- Вы умеете доставлять женщине удовольствие на расстоянии?

- Да понял я, понял! Ухожу!

Танчики - великое изобретение. Ни одна жена уже не ведется, что совещание затянулось до двух часов ночи, а вот на то, что с коллегами за танчиками засиделся - легко!

Отличное настроение на весь день: веселые утренние анекдоты

В полиции:

- Вы уверены, что он хотел выбить Вам глаз?

- Нет. У меня сложилось впечатление, что он хотел вбить его поглубже внутрь!

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 382

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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