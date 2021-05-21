Настроение не покинет вас: прикольные анекдоты на день

- Пацаны, а давайте возьмем водочки, посидим, как раньше, а?

- Погоди, с твоего раньше всего десять минут прошло...

- Лен, выходи за меня!

- Че это вдруг?

- Ну, я так решил.

- Ты вроде хороший человек, за что себя так...

- Вы умеете доставлять женщине удовольствие на расстоянии?

- Да понял я, понял! Ухожу!

Танчики - великое изобретение. Ни одна жена уже не ведется, что совещание затянулось до двух часов ночи, а вот на то, что с коллегами за танчиками засиделся - легко!

В полиции:

- Вы уверены, что он хотел выбить Вам глаз?

- Нет. У меня сложилось впечатление, что он хотел вбить его поглубже внутрь!