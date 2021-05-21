Настроение не покинет вас: прикольные анекдоты на день

- Пацаны, а давайте возьмем водочки, посидим, как раньше, а?
- Погоди, с твоего раньше всего десять минут прошло...
- Лен, выходи за меня!
- Че это вдруг?
- Ну, я так решил.
- Ты вроде хороший человек, за что себя так...
- Вы умеете доставлять женщине удовольствие на расстоянии?
- Да понял я, понял! Ухожу!
Танчики - великое изобретение. Ни одна жена уже не ведется, что совещание затянулось до двух часов ночи, а вот на то, что с коллегами за танчиками засиделся - легко!
В полиции:
- Вы уверены, что он хотел выбить Вам глаз?
- Нет. У меня сложилось впечатление, что он хотел вбить его поглубже внутрь!