Проснулись, потянулись, улыбнулись: позитивные анекдоты на утро

Папа с сыном гуляют по зоопарку...
- Папа, папа, смотри - мелированная лошадь!
- Это мама твоя мелированная лошадь, а это - зебра.
Ссорятся два лысых человека:
- А ты лысее меня!
- Но почему? Ни у тебя, ни у меня на голове ни единого волоса!
- Но у тебя голова больше моей!
Встретились два мужика.
Один другому говорит:
- Почему у тебя кошка так орет, когда ты ее моешь?
- А у тебя что, не орет?
- Нет!
- А как ты ее выжимаешь?
- Моя мама очень меня любит, - хвастает малыш.
- Почему ты так думаешь?
- Отцы у меня меняются каждый месяц, а меня она всегда оставляет...
- Я толстая, да?
- Нет.
- Но похудеть бы не мешало, да?
- Нормальная ты.
- Но в бедрах поменьше бы, да?
- Я тебя любую люблю.
- Но восторга не вызываю?
- Вызываешь восторг.
- Но не бурный, да?
- Скандала все равно не избежать, я правильно понял?