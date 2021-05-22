Проснулись, потянулись, улыбнулись: позитивные анекдоты на утро

Папа с сыном гуляют по зоопарку...

- Папа, папа, смотри - мелированная лошадь!

- Это мама твоя мелированная лошадь, а это - зебра.

Ссорятся два лысых человека:

- А ты лысее меня!

- Но почему? Ни у тебя, ни у меня на голове ни единого волоса!

- Но у тебя голова больше моей!

Встретились два мужика.

Один другому говорит:

- Почему у тебя кошка так орет, когда ты ее моешь?

- А у тебя что, не орет?

- Нет!

- А как ты ее выжимаешь?

- Моя мама очень меня любит, - хвастает малыш.

- Почему ты так думаешь?

- Отцы у меня меняются каждый месяц, а меня она всегда оставляет...

- Я толстая, да?

- Нет.

- Но похудеть бы не мешало, да?

- Нормальная ты.

- Но в бедрах поменьше бы, да?

- Я тебя любую люблю.

- Но восторга не вызываю?

- Вызываешь восторг.

- Но не бурный, да?

- Скандала все равно не избежать, я правильно понял?