Ваше настроение однозначно улучшится: анекдоты, которые вас рассмешат

– Доктор! Почему моя жена часто засыпает во время секса?

– Ну… Я думаю, что она вам просто доверяет.

– А помнишь, когда-то мы были оптимистами, полными надежд и грандиозных планов?

– Да, помню. Это было вчера вечером на кухне. Иди, выбрось бутылки.

Если бы Виктор Цой дожил до наших дней, то он бы афигел от таких перемен.

Когда девушка получает свою первую зарплату и покупает на неё летний топик — это топ за свои деньги.

Рассаду специально высаживают на подоконнике, чтобы она видела, как косят траву. После этого рассада старается себя хорошо вести.