Ваше настроение однозначно улучшится: анекдоты, которые вас рассмешат

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Обновлено 11:28 Сегодня Телеграф

– Доктор! Почему моя жена часто засыпает во время секса?

– Ну… Я думаю, что она вам просто доверяет.

 

– А помнишь, когда-то мы были оптимистами, полными надежд и грандиозных планов?

– Да, помню. Это было вчера вечером на кухне. Иди, выбрось бутылки.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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