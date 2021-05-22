Заразите остальных своим смехом: анекдоты на вечер

Маленькая дочь устроила большой бардак в квартире. Отец ей говорит: — Чужой труд надо уважать! Девочка удивлённо: — Ты что?! Мама нам не чужая!

Стриптиз в маршрутке В маршрутку заходит девушка — свободных мест нет. Она встает на передней площадке, достает деньги, подавшись всем телом вперед и наклоняясь, вкладывает их в руку водителю. При этом мини-юбка приподнимается, показывая всем присутствующим ее голый зад в стрингах. Реакция пассажиров разная — мужики с интересом смотрят, одна бабулька отворачивается, произнося — "Ть-фу" . Всех удивляет парень, — он, уже заплативший за проезд, снова достает из кармана деньги и говорит: "Девушка, передайте, пожалуйста, еще".

Люся пишет подруге SMS-сообщение: "38,5! Всё болит". Ответная SMS-ка: "Не могла найти покороче? ".

Зашли с мужиками в кафе просто поужинать. Ну и как водится, решили взять по сто. Подхожу к бармену: — Три по сто! – и выкладываю деньги. Бармен молча ставит на стойку три стакана и непочатую бутылку водки. — Я же просил три по сто! Ответ парня сначала поверг меня в состояние легкой эйфории, а затем я понял – знание нашей психологии повышает объем продаж у таких как он до небес. Он сказал: — Останется, принесешь назад…

При дрессировке кошки главное — сделать вид, что вы отдали именно ту команду, которую она выполнила.