Улыбнись на все 32: забавные утренние анекдоты

Благодарить политика за то, что он что-то сделал за народные деньги, то же самое что аплодировать банкомату за выданые вам деньги.

Заходят в маршрутку мама с дочкой. У мамы в руках полно сумок и пакетов. Дочка нарядная, вся в бантиках. Сели.

Мама: — Ой, доча, мы столько всего накупили, столько денежек растратили. Что нам папа-то скажет?

А девочка спокойно и искренне выдает: — Да вы ох... ели, девки!

Говорят, что в пустыне настолько раскаленный песок, что на нем можно приготовить яичницу. Поэтому у верблюдов такие длинные ноги...

Во время первой ковидной паники набрали кучу круп и консерв. Консервы большей частью остались целыми. Это тушёнка, всякие шпроты, сардины, печень трески и прочее. На днях двухлетний сын до них добрался и сорвал почти все этикетки. Теперь нас ждёт лотерея.

Таксист рассказал: — Если часа в три часа ночи вызывают такси, и при этом все ТРЕЗВЫЕ — значит точно бухгалтеры!