Конец плохому настроению: уморительные шутки на день

Вчера я заплатил незнакомому мужику за то, что он уложил меня на кушетку, засунул мне что-то в жопу, и снял все это на видео. Мой доктор настаивает, что это называется колоноскопия.
Журфак. Аудитория. Надпись на парте:
- Я люблю Васю.
Надпись ниже:
- Расслабься, дура, Вася гей.
Надпись еще ниже:
- Я не дура, я дурак.
- Дорогой, у тебя столько рубашек красивых, а ты в эту влез.
- У меня и баб красивых много, а я с тобой живу.
Вовочка первый раз попал на кладбище, читает надписи на памятниках и удивленно спрашивает:
- А где же похоронены плохие люди?
Переводя бабушку через дорогу, мальчик-дальтоник простоял на светофоре 12 лет, пока она не отписала ему свою квартиру.