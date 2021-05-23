Конец плохому настроению: уморительные шутки на день

Вчера я заплатил незнакомому мужику за то, что он уложил меня на кушетку, засунул мне что-то в жопу, и снял все это на видео. Мой доктор настаивает, что это называется колоноскопия.

Журфак. Аудитория. Надпись на парте:

- Я люблю Васю.

Надпись ниже:

- Расслабься, дура, Вася гей.

Надпись еще ниже:

- Я не дура, я дурак.

- Дорогой, у тебя столько рубашек красивых, а ты в эту влез.

- У меня и баб красивых много, а я с тобой живу.

Вовочка первый раз попал на кладбище, читает надписи на памятниках и удивленно спрашивает:

- А где же похоронены плохие люди?

Переводя бабушку через дорогу, мальчик-дальтоник простоял на светофоре 12 лет, пока она не отписала ему свою квартиру.