Заряд безграничной энергии: вечерние анекдоты

- Мамочка, а почему конфета называется "яблоко"?
- Потому что туда добавляют яблочного сока...
- Теперь я понимаю, почему некоторые конфетки называются "Кис-кис".
Ползут две улитки, а навстречу им - слизняк. Одна улитка - другой:
- Подруга, полюбуйся на этого бомжа...
Жена утром говорит мужу:
- Мне ночью такой кошмар приснился!
- Ну, расскажи!
- У меня в руках был банковский чек на миллион евро, а вокруг ни одного магазина!
Быть политиком - значит уметь предсказать, что произойдет завтра, через неделю, через месяц и через год. И еще уметь потом объяснить, почему ничего из этого не произошло.
Я не спорю ни с женой, ни с тещей!
- И как Вам это удается?
- А что тут сложного, когда жена занимается боксом, а теща стрельбой?!