Заряд безграничной энергии: вечерние анекдоты

- Мамочка, а почему конфета называется "яблоко"?

- Потому что туда добавляют яблочного сока...

- Теперь я понимаю, почему некоторые конфетки называются "Кис-кис".

Ползут две улитки, а навстречу им - слизняк. Одна улитка - другой:

- Подруга, полюбуйся на этого бомжа...

Жена утром говорит мужу:

- Мне ночью такой кошмар приснился!

- Ну, расскажи!

- У меня в руках был банковский чек на миллион евро, а вокруг ни одного магазина!

Быть политиком - значит уметь предсказать, что произойдет завтра, через неделю, через месяц и через год. И еще уметь потом объяснить, почему ничего из этого не произошло.

Я не спорю ни с женой, ни с тещей!

- И как Вам это удается?

- А что тут сложного, когда жена занимается боксом, а теща стрельбой?!