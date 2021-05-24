Улыбка и только улыбка: утренние анекдоты

Утром хочется спать, а не работать.

Ближе к обеду хочется спать, а не работать.

После обеда хочется спать, а не работать.

Ночью хочется спать, а не работать.

- У меня такое переменчивое настроение. То всей душой радуюсь жизни, а через пять минут уже убить кого-нибудь хочется...

- Ну, так одно другому не мешает - убей и радуйся дальше.

- Бабушка, а тебе сколько лет?

- Ой, внученька, спроси лучше что-нибудь хорошее!

- Бабуля, ну ты хоть первую цифру скажи!

- Шесть.

- А вторую?

- Четыре.

- А третью?

В кабинет терапевта входит:

- Доктор, я у вас бюстгальтер не оставила?

- Нет.

- Тогда извините. Значит, у окулиста...

- Абрам, я тебя сейчас угощу чаем!

- Фима, хочется чего-нибудь покрепче...

- Я тебе заварю сразу два пакетика!