Улыбка и только улыбка: утренние анекдоты

Утром хочется спать, а не работать.
Ближе к обеду хочется спать, а не работать.
После обеда хочется спать, а не работать.
Ночью хочется спать, а не работать.
- У меня такое переменчивое настроение. То всей душой радуюсь жизни, а через пять минут уже убить кого-нибудь хочется...
- Ну, так одно другому не мешает - убей и радуйся дальше.
- Бабушка, а тебе сколько лет?
- Ой, внученька, спроси лучше что-нибудь хорошее!
- Бабуля, ну ты хоть первую цифру скажи!
- Шесть.
- А вторую?
- Четыре.
- А третью?
В кабинет терапевта входит:
- Доктор, я у вас бюстгальтер не оставила?
- Нет.
- Тогда извините. Значит, у окулиста...
- Абрам, я тебя сейчас угощу чаем!
- Фима, хочется чего-нибудь покрепче...
- Я тебе заварю сразу два пакетика!