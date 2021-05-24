Нереальный заряд позитива: смешные анекдоты

По улице идёт блондинка. И у неё одна грудь торчит из блузки. Ну все в шоке, и только один человек нашел в себе сил подойти и сказать:

– Женщина! Что это у вас за вид в общественном месте?!

Блондинка смотрит на грудь и выдает:

– Еп-та! Ребенка в автобусе забыла!..

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