Подарите миру свою улыбку: анекдоты, которые скрасят ваш вечер

– Изя, ты смотрел утренние новости? Там был сюжет о том, как судили многоженца и дали ему три года тюрьмы!

– Шо-то я не понял: это шоб наказать или ему таки дали немного отдохнуть?..

– Дорогой, давай поженимся: не хочешь по любви, давай по расчету.

– А какой тут расчет?

– Женишься и мы в расчете.

– Доктор, я во сне храплю. – И это мешает вашей супруге, так? – Нет, я не женат. – В чём же тогда проблема? – Меня уже с пятого места работы уволили!

Шеф долго жаловался, что ему дорого менять колеса на внедорожнике, но потом решил проблему – купил второй внедорожник и теперь просто меняет машину с летней на зимнюю.

Напшикал на комара аэрозолем от кровососущих насекомых. Теперь у этого ублюдка не будет друзей.