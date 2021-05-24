Подарите миру свою улыбку: анекдоты, которые скрасят ваш вечер

– Изя, ты смотрел утренние новости? Там был сюжет о том, как судили многоженца и дали ему три года тюрьмы!
– Шо-то я не понял: это шоб наказать или ему таки дали немного отдохнуть?..
– Дорогой, давай поженимся: не хочешь по любви, давай по расчету.
– А какой тут расчет?
– Женишься и мы в расчете.
– Доктор, я во сне храплю. – И это мешает вашей супруге, так? – Нет, я не женат. – В чём же тогда проблема? – Меня уже с пятого места работы уволили!
Шеф долго жаловался, что ему дорого менять колеса на внедорожнике, но потом решил проблему – купил второй внедорожник и теперь просто меняет машину с летней на зимнюю.
Напшикал на комара аэрозолем от кровососущих насекомых. Теперь у этого ублюдка не будет друзей.