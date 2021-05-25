Прочитал прикольчик - получил задорчик: новая порция анекдотов на утро

Детство заканчивается в тот момент, когда ты перестаёшь бояться сдавать кровь на анализ и начинаешь бояться его результатов.

– Яков Давидович, вы знаете, я изобрёл способ разбогатеть! – Знаю, Фима,но у меня вы уже занимали!

Жена утром говорит мужу: – Ты снова во сне разговаривал. Муж: – О, господи, мне уже и во сне нельзя слова сказать!

- Я нашла хорошее средство от комаров. Вечером я включаю свет в квартире и открываю окна и двери. А когда все комары влетят в комнату, я ложусь спать на балконе.

Горячую воду отключили, а я ж решил перед сном помыться - разогрел воду в кастрюле, принял "душ" - потом засыпаю и чую, что от меня нефигово так пельменями пахнет.